Евросоюз отвел Лукашенко срок

19.09.2020 | 13:46

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не должен считаться официальным главой государства с ноября. Об этом заявили депутаты Европарламента, передает Reuters.

«Когда 5 ноября истечет срок полномочий действующего авторитарного лидера Александра Лукашенко, парламент перестанет признавать его президентом страны», — сказано в заявлении представительного и законодательного органа. В этот день официально заканчивается пятый президентский срок Лукашенко. Его инаугурация состоялась 5 ноября 2015 года.

Ранее Европарламент поддержал введение санкций против Лукашенко. «Полностью поддерживаем санкции Евросоюза против лиц, ответственных за фальсификацию результатов выборов и репрессии в Белоруссии. В том числе Александра Лукашенко», — говорится в документе законодательного органа альянса. Окончательное решение будет принимать Совет Евросоюза.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов.