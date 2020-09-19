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В стране и мире

Евросоюз отвел Лукашенко срок

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко не должен считаться официальным главой государства с ноября. Об этом заявили депутаты Европарламента, передает Reuters.

«Когда 5 ноября истечет срок полномочий действующего авторитарного лидера Александра Лукашенко, парламент перестанет признавать его президентом страны», — сказано в заявлении представительного и законодательного органа. В этот день официально заканчивается пятый президентский срок Лукашенко. Его инаугурация состоялась 5 ноября 2015 года.

Ранее Европарламент поддержал введение санкций против Лукашенко. «Полностью поддерживаем санкции Евросоюза против лиц, ответственных за фальсификацию результатов выборов и репрессии в Белоруссии. В том числе Александра Лукашенко», — говорится в документе законодательного органа альянса. Окончательное решение будет принимать Совет Евросоюза.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Вот это демократический выбор. После таких заявлений он реально 99% наберет.

Гость||

Что Трампу санкции не введете? или Масрону ? Куча лицемеров.

Гость||

А им за что?

Гость||

Америка с Западом и у нас пробовали мутить.Но губернатор вовремя их на место воткнул.

Гость||

Простите, куда себе он их воткнул?

Гость||

Россия крышует Батьку, санкции в ноябре по полной отхватим, доллар будет 100 р.

Гость||

Вот кто дал им право решать быть или не быть,кто дал право вторгаться в суверенитет другого государства и выносить вердикт такой,какой они (европарламент),считают единственно правильным,решайте у себя там на Западе.

Гость||

Вспомнил анекдот. Лукашенко звонит Путину:

- А почему вы меня не поздравляете с победой на выборах?

- Вы же ещё голоса не посчитали.

- А вы что, у себя голоса считаете?…

Гость||

Гость писал(a):

Вот кто дал им право решать быть или не быть,кто дал право вторгаться в суверенитет другого государства
Вот именно. Какое им дело до совершенно чужой им страны. Пусть у себя в ЕС чморят друг друга, свои проблемы решают, коих выше крыши.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Александра Лукашенко, парламент перестанет признавать его президентом страны», — сказано в заявлении п
Надеюсь до ноября они догадаются поумнеть. Народ беларуси вполне может разобраться без ваших медвежьих услуг.

Гость||

Гость писал(a):

Народ беларуси вполне может разобраться без ваших медвежьих услуг.
Так разбираются.Но народ безоружен,а бандосы Таракана вооружены до зубов.Не честно играет Таракан.Плюс бандосов кормит соседний "хороший" человек.

Гость||

Белорусию в состав Пензенской губернии!

Губернатором Батьку!

Гость||

Гость писал(a):

бандосы Таракана вооружены до зубов.Не честно играет Таракан.
Это тоже граждане страны. Их породил тот же народ.

Гость||

Гость писал(a):

Вот именно. Какое им дело до совершенно чужой им страны. Пусть у себя в ЕС
Получают в итоге Ливию или Ирак. Руки свои от крови пусть отмоют, а потом в чужую страну лезут.

Гость||

У нас Иван Александрович недавно тоже набрал почти 80 процентов. Так что 80 процентов у Лукашенко истинная правда.

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Имя: Гость
Комментарий:

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