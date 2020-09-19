Число новых случаев заражения коронавирусом в России превысило 6 тысяч

19.09.2020 | 10:44

За последние сутки в России выявили 6065 случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Такое число назвал оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале в субботу, 19 сентября.

Большинство новых случаев зафиксировано в Москве (825), Санкт-Петербурге (212) и Ростовской области (180). За последние 24 часа умерли 144 пациента с коронавирусной инфекцией, выздоровели 5255 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 1 097 251 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период пандемии зафиксировано 19 339 летальных исходов среди пациентов с подтвержденной инфекцией, 906 462 человека вылечились.

Накануне, 18 сентября, количество новых зараженных коронавирусом в России превысило 5,9 тысячи.

11 августа в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от COVID-19 под названием «Спутник V». Прививки уже сделали ряд государственных чиновников, в частности мэр Москвы Сергей Собянин. Более 50 стран выразили заинтересованность в российском препарате. Всего в настоящий момент российскими учеными разрабатывается 26 вариантов вакцины от коронавируса. Так, после повторной вакцинации препаратом от центра «Вектор» у всех добровольцев выработались антитела требуемого уровня. В испытаниях данной вакцины решили принять участие депутаты Госдумы.