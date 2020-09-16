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В стране и мире

В России предупредили о резком росте цен на сигареты

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Минфин России нашел способ покрыть расходы, связанные с пандемией коронавируса, и подготовил проект поправок в Налоговый кодекс, пишет РБК.

Ведомство задумало повысить в 2021 году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20 процентов по сравнению с текущими ставками. Документ Минфина был одобрен на комиссии по законопроектной деятельности и будет рассмотрен на заседании правительства.

В рамках нынешней версии Налогового кодекса предусматривается увеличение ставки акцизов на сигареты, табачную и никотиносодержащую продукцию, а также электронные сигареты на 4 процента с 2021 года.

В министерстве пояснили, что внеплановое повышение акцизов может обеспечить выполнение социальных обязательств государства в условиях роста расходов бюджета из-за сложившейся экономической ситуации, связанной с распространением пандемии. При этом в последующие годы ставка акциза будет индексироваться стандартно, учитывая уровень прогнозируемой инфляции.

Как пояснил директор по связям с органами государственной власти российского офиса Japan Tobacco International Василий Груздев, предложение о повышении акцизов на 20 процентов приведет к значительному росту средневзвешенной цены пачки сигарет - до 140 рублей. Увеличение ставок акциза приведет к росту розничных цен минимум на 20 рублей за пачку сигарет, пояснил руководитель по связям с госорганами российского офиса British American Tobacco Олег Барвин.

2 августа Министерство здравоохранения России предложило поднять акцизы на табак и никотиносодержащую продукцию. Главный терапевт Минздрава Оксана Драпкина подчеркнула, что мировой опыт показывает высокую эффективность налоговых мер в борьбе с курением. По ее словам, в России необходимо также внедрить стандартную упаковку для табачной продукции с новыми графическими и текстовыми предупреждениями, а также принять закон о продаже табака с 21 года.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Прочитал как "предупредили о резком росте цен на огурцы".

Гость||

Будем курить как в 90-е самокрутки

Гость||

Сектор черного рынка только вырастит от этого, сами людей на это провоцируют.

Имя: Гость
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