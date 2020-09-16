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В стране и мире

В России предложили ввести продуктовые карточки

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Россия победила голод, но часть населения сталкивается с нехваткой продовольствия. Внедрение продуктовых талонов помогло бы решить проблему, заявил в интервью «Московскому комсомольцу» директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) для связи с Россией Олег Кобяков.

Продуктовые талоны позволят людям планировать свои расходы, они будут знать, какие базовые продукты смогут получить от государства, сказал Кобяков. Он отметил, что подобные меры уже введены в ряде стран, например в США. Эксперт предлагает за счет таких карточек стабилизировать доходы малообеспеченных семей. «Думаю, что продовольственные марки или талоны рано или поздно появятся в России», – отметил Кобяков.

Эксперт добавил, что из-за недостаточных доходов населения каждый третий взрослый россиянин страдает избыточным весом либо ожирением, поскольку не может позволить себе здоровое питание.

Ранее производители и поставщики продуктов призвали руководство страны как можно быстрее вернуть советскую практику карточек. Свое предложение они обосновали необходимостью бороться с падением доходов населения на фоне кризиса. В Госдуме заявили, что предпосылок для этого нет.

В мире голодают 680 миллионов человек, последние пять лет масштабы голода увеличиваются приблизительно по 10 миллионов человек в год. Пандемия коронавируса может вызвать «голод библейского масштаба», предупреждает ООН.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Кричали из-за каждого угла, стабильность , цветём и пахнет и на тебе, прод. карточки, как снег на голову, опять в 90-е окунёмся. Откуда пришли, туда и вернёмся, земля то круглая.

Гость||

Давно пора,мяса там пару кило, колбасы,масла , сахару бесплатно.Мы только за, пусть государство кормит,не мы же его всю жизнь кормить должны :)

Гость||

Толково придумано.

Гость||

Нет денег и надо держаться. Талоны это расходы, потому не время ещё, на улицах пока никто с голоду не помер.Посмотришь , одни упитанные снуют туда сюда, лица красные хоть прикуривай.

Гость||

От чего ушли 30 лет назад, к тому и пришли...

Имя: Гость
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