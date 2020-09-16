Россиянам назвали пять важных изменений в ПДД

16.09.2020 | 10:47

Минтранс разработал проект поправок к ПДД и предложил внести в них серьезные изменения. Пять самых важных изменений назвал журнал «За рулем».

В новом варианте правил исчезнет возможность стоянки и остановки на «островке безопасности», которая сейчас есть у водителей благодаря «лазейке» с расположением знака 3.27 «Остановка запрещена». Если он не установлен перед зоной, а сама она находится не перед пешеходным переходом, то остановка на «островке» пока возможна.

Второе новшество — смягчение требований к тонировке. На смену ГОСТу от 1988 года, по которому светопропускание ветрового стекла должно быть не менее 75 процентов, а передних боковых — не менее 70 процентов, придет ГОСТ 2016 года. По нему ветровое стекло обязано пропускать 70 и более процентов света, для остальных стекол ограничений нет. Предположительно, нормы замера тонировки останутся прежними.

По новым правилам разрешается использовать любые медицинскую аптечку, знак аварийной остановки и огнетушитель, а не только по ГОСТу.

Владельцы электросамоката, моноколеса, сегвея, скейтборда, роликовых коньков и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) попадут в отдельную категорию участников дорожного движения. Им запретят разгоняться выше 20 километров в час и кататься в нетрезвом виде. Детям до семи лет разрешат использовать такие транспортные средства на тротуарах и в пешеходных зонах в сопровождении взрослых. До 14 лет нельзя выезжать на проезжую часть, но можно ездить по обочине и по правому краю дороги с соблюдением требований по ПДД к велосипедистам.

О проекте Минтранса стало известно накануне. Доработки сделаны для устранения существующих погрешностей.