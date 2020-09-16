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В стране и мире

Продажу алкоголя на Новый год предложили ограничить

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Член Общественной палаты и руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил ограничить продажу алкогольных напитков в новогодние праздники. Об этом пишет RT со ссылкой на копию письма, адресованную министру здравоохранения России Михаилу Мурашко.

Хамзаев отметил, что смертность от алкогольного отравления в период праздников возрастает почти в два раза. Единственный способ ее сократить, посчитал общественник, - ужесточить продажу спиртных напитков.

Так, по инициативе Хамзаева, предлагается ввести продажу алкоголя в период с 14:00 до 18:00. «Подобная мера будет способствовать снижению общего числа алкогольных отравлений, летальных случаев и преступлений из-за чрезмерного потребления алкоголя в данный период», - заключил общественник.

Ранее Хамзаев предложил запретить продажу безалкогольного пива детям. По его словам, несовершеннолетние употребляют его и привыкают к вкусу напитка, что может в дальнейшем вызвать привязанность.

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Источник — lenta.ru
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