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В стране и мире

Оценена вероятность заражения коронавирусом туристов в Турции

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Эксперты оценили вероятность заражения туристов в Турции коронавирусом в 0,0055 процента. Об этом в среду, 16 сентября, сообщает портал Ассоциации туроператоров России со ссылкой на данные страховой компании ERV за месяц с момента возобновления авиасообщения между странами.

Как отмечается, данные показатели оказались в 31 раз меньше вероятности подхватить COVID-19 в Москве и в 218 раз ниже вероятности обращения к медикам по туристической страховке «по всем возможным поводам».

По информации аналитиков ERV, в данной компании застраховано более 200 тысяч россиян, большая часть из которых выехала в Турцию в период с 10 августа по 10 сентября 2020 года. За этот месяц произошло 2,4 тысячи страховых событий — доля обращений составила всего 1,2 процента, не превысив показателей за аналогичный период прошлого года. Большая часть случаев заболевания, по утверждению экспертов, не связана с коронавирусом.

За месяц среди почти 200 тысяч застрахованных туристов COVID-19 в Турции подхватили всего 11 человек — таким образом, вероятность заразиться составила 0,0055 процента, подытожили аналитики компании.

При этом они добавили, что у десяти россиян болезнь протекала в легкой форме — они проходили лечение в изолированных номерах отелей, один был помещен в турецкую больницу, но уже выздоровел и вернулся домой. Страховая компания оплатила все расходы на лечение путешественников, включая лекарства и анализы.

Ранее стало известно, что российских туристов, оказавшихся в одном автомобиле с больным коронавирусом, выселили из отелей в Турции. Инцидент произошел с россиянами, прибывшими в Анталью 7 сентября и воспользовавшимися услугой трансфера из аэропорта.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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