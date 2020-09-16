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В стране и мире

Опровергнут распространенный миф о норме в 10 тысяч шагов в день

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Доктор медицинских наук Евгений Ачкасов опроверг распространенный миф, что каждый день необходимо проходить десять тысяч шагов для хорошего самочувствия. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Врач утверждает, что норма в десять тысяч шагов ежедневно подходит далеко не всем. «Кому-то нужно проходить в день пять тысяч шагов, другим - десять тысяч, а кому-то - пятнадцать, - объясняет ученый. - Все зависит от уровня физической подготовки человека и особенностей организма. Возможно, стоит начать с меньшего количества шагов и постепенно увеличивать расстояние».

При пеших прогулках следует обращать внимание не только на дистанцию, но и на темп ходьбы. Если идти быстрее, то калории будут расходоваться интенсивнее, и лишний вес будет уходить. Врач подчеркнул, что главное - двигаться, а способ и вид спорта можно выбирать, исходя из собственных предпочтений.

Ходьба идеально подойдет для тех, кому противопоказан бег, например, людям с ожирением третьей степени и выше или пациентам с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Также больше ходить рекомендуется для профилактики гипокинезии - недостаточной двигательной активности, сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и заболеваний органов дыхания.

Ранее диетолог из Австралии перечислила шесть простых привычек для достижения фигуры мечты. Среди них — увеличение числа пройденных за день шагов.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Ходить-то в Пензе где? Зеленых зон ноль. В шаговой доступности от домов только парковки. Дышать полной грудью выхлопами? Тут неизвестно, что вреднее - низкая физическая активность или прогулки при нашем атмосферном воздухе.

Гость||

Гость писал(a):

Дышать полной грудью выхлопами?
Какие выхлопы? Только в плохую погоду, редкий случай когда выхлопы у земли остаются. Всё вверх улетает.

Имя: Гость
Комментарий:

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