Опровергнут распространенный миф о норме в 10 тысяч шагов в день

16.09.2020 | 10:19

Доктор медицинских наук Евгений Ачкасов опроверг распространенный миф, что каждый день необходимо проходить десять тысяч шагов для хорошего самочувствия. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Врач утверждает, что норма в десять тысяч шагов ежедневно подходит далеко не всем. «Кому-то нужно проходить в день пять тысяч шагов, другим - десять тысяч, а кому-то - пятнадцать, - объясняет ученый. - Все зависит от уровня физической подготовки человека и особенностей организма. Возможно, стоит начать с меньшего количества шагов и постепенно увеличивать расстояние».

При пеших прогулках следует обращать внимание не только на дистанцию, но и на темп ходьбы. Если идти быстрее, то калории будут расходоваться интенсивнее, и лишний вес будет уходить. Врач подчеркнул, что главное - двигаться, а способ и вид спорта можно выбирать, исходя из собственных предпочтений.

Ходьба идеально подойдет для тех, кому противопоказан бег, например, людям с ожирением третьей степени и выше или пациентам с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Также больше ходить рекомендуется для профилактики гипокинезии - недостаточной двигательной активности, сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и заболеваний органов дыхания.

Ранее диетолог из Австралии перечислила шесть простых привычек для достижения фигуры мечты. Среди них — увеличение числа пройденных за день шагов.