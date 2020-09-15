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В стране и мире

Врачей в России захотели лишать выплат за отказ прививаться от COVID-19

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На российских врачей захотели накладывать финансовые санкции за отказ от вакцинации против COVID-19. С такой инициативой выступили в Центральном НИИ организации и информатизации здравоохранения (ЦНИИОИЗ) Минздрава, сообщает портал «Медвестник» со ссылкой на подготовленный в институте аналитический доклад «Меры государственной поддержки лиц, связанных с лечением COVID-19».

В НИИ предложили лишать отказавшихся делать себе прививку медиков мер социальной поддержки, правительственных и президентских выплат за работу с зараженными коронавирусом. Исключение предлагается делать только для людей с явными противопоказаниями.

В документе указано, что страна заинтересована в активном внедрении отечественной вакцины «Спутник V», чтобы сократить темпы распространения инфекции. Вакцинация в России проходит на добровольной основе, при этом «государство вправе устанавливать условия осуществления мер социальной поддержки, тем более тех, которые не являются обязательными с точки зрения действующего законодательства», считают авторы инициативы. Исходя из этого, специалисты ЦНИИОИЗ предположили, что предложенная ими идея поможет сэкономить бюджетные деньги.

Вакцинация российских медработников от коронавируса стартовала в сентябре. Первые прививки предназначены для сотрудников инфекционных больниц. Препарат будет доступен для всех граждан приблизительно в начале 2021 года.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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