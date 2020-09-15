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В стране и мире

В России предложили ввести минимальную почасовую оплату труда

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Правительство России предложило ввести в стране минимальную зарплату в час. Пункт об обсуждении этого вопроса включен в предложения к проекту Генерального соглашения между кабмином, работодателями и профсоюзами на 2021-2023 годы. Об этом во вторник, 15 сентября, пишет газета «Известия».

Согласно документам, сторонам предстоит сформулировать совместную позицию по данному вопросу. Уточняется, что почасовой МРОТ может быть применен «для занятых по краткосрочным трудовым договорам, в первую очередь работников с почасовой оплатой труда». Подобные нормы минимальной почасовой зарплаты приняты во многих развитых странах.

Эксперты указывают на вопросы, связанные с вычислением минимальной стоимости часа. Если при расчетах отталкиваться от МРОТ, она будет различаться в зависимости от региона и месяца.

В июне вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в российском правительстве хотят со временем поднять минимальный размер оплаты труда. Это является стратегической задачей для властей.

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Источник — lenta.ru
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