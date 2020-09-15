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В стране и мире

В Белоруссии заподозрили призывы к свержению власти в книге про Гарри Поттера

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Белорусская таможня заподозрила призывы к свержению власти в книге про Гарри Поттера, передает Tut.by.

В издательстве «Янушкевич» должна выйти книга «Гарри Поттер и Тайная комната» на белорусском языке. Она напечатана за границей и будет доставлена в Белоруссию, после чего поступит в продажу 26 сентября.

Таможня попросила подтвердить, что в произведении нет призывов к свержению действующей власти. Издательство планирует подготовить справку, в которой пояснит, чем известна книга о Гарри Поттере.

В Белоруссии шестую неделю продолжаются массовые протесты. Их участники требуют отставки действующего президента Александра Лукашенко, проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокие разгоны демонстрантов в первые дни. Сам Лукашенко не раз утверждал, что за происходящим стоит Запад.

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Источник — lenta.ru
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