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В стране и мире

Материнский капитал в России увеличат

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С января 2021 года размер материнского капитала должен увеличиться на 3,7 процента. Об этом говорится в проекте бюджета Пенсионного фонда России на следующий год, а также на плановый период 2022 и 2023 годов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства труда.

За первого ребенка сумма вырастет до 483 882 рублей, за второго - до 639 432 рублей. Если же на первого ребенка родители не получили выплату, то доплата за второго увеличится на 155 550 рублей.

Также отмечается, что в 2021 году маткапитал рассчитан на 1,2 миллиона семей. Всего на выплаты предполагается направить 443,3 миллиарда рублей. Размер индексации привязан к прогнозному уровню инфляции, который составляет 3,7 процента.

До конца года выплаты составляют 466 617 рублей на первого ребенка и 616 617 рублей на второго ребенка.

В апреле этого года власти изменили порядок получения сертификата на материнский капитал. Его начали предоставлять автоматически. Сроки выдачи документа сократились с 15 до 5 дней, сроки рассмотрения заявления - с месяца до 10 рабочих дней.

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Источник — lenta.ru
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