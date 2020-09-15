Коронавирус в России нашли в воде и пище

15.09.2020 | 10:58

Роспотребнадзор выявил 46 случаев, когда коронавирус в регионах России находили в воде и пище. Об этом во вторник, 15 сентября, на заседании президиума Российской академии наук заявила глава службы Анна Попова, передает ТАСС.

По ее словам, более половины российских пациентов переносят коронавирусную инфекцию без симптомов или в легкой форме. При этом Россия является одним из лидеров по охвату населения тестами на COVID-19.

«Более 40 миллионов тестов на сегодняшний день проведено, - отметила Попова. - Это уже 280 тысяч [тестов] на миллион населения».

Ранее во вторник стало известно, что в России за сутки выявили 5 529 случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Большинство новых пациентов - в Москве (730), Санкт-Петербурге (206) и Ростовской области (165). С начала пандемии зарегистрировано более миллиона случаев COVID-19.