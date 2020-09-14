В России предложили разрешить вождение автомобиля с 16 лет

14.09.2020 | 11:18

Депутат Госдумы Василий Власов предложил разрешить вождение автомобиля в России с 16 лет. Соответствующее письмо он направил начальнику ГУОБДД МВД России Михаилу Черникову, передает RT.

По мнению Власова, расширение возрастных рамок поможет молодым людям вовлечься в экономические процессы в более раннем возрасте. Например, желание приобрести свой автомобиль мотивирует подростка раньше начать работать, чтобы обеспечивать себя материально. Кроме того, он отметил, что среди россиян 16-17 лет много тех, кто уже официально работает и может проживать отдельно, например, из-за учебы.

Исходя из этого, депутат предлагает снизить возрастной ценз на вождение автомобиля до 16 лет, а на выдачу прав категории B - до 15 лет и шести месяцев.

Ранее сообщалось, что Минтранс и ГИБДД подготовили масштабный проект изменений в правила дорожного движения. В частности, в отдельную категорию выделят владельцев электросамокатов, сегвеев, роликов, скейтбордов и беговелов. Среди прочего, для них будет введен запрет на управление в пьяном виде.