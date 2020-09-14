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В стране и мире

В России предложили разрешить вождение автомобиля с 16 лет

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Депутат Госдумы Василий Власов предложил разрешить вождение автомобиля в России с 16 лет. Соответствующее письмо он направил начальнику ГУОБДД МВД России Михаилу Черникову, передает RT.

По мнению Власова, расширение возрастных рамок поможет молодым людям вовлечься в экономические процессы в более раннем возрасте. Например, желание приобрести свой автомобиль мотивирует подростка раньше начать работать, чтобы обеспечивать себя материально. Кроме того, он отметил, что среди россиян 16-17 лет много тех, кто уже официально работает и может проживать отдельно, например, из-за учебы.

Исходя из этого, депутат предлагает снизить возрастной ценз на вождение автомобиля до 16 лет, а на выдачу прав категории B - до 15 лет и шести месяцев.

Ранее сообщалось, что Минтранс и ГИБДД подготовили масштабный проект изменений в правила дорожного движения. В частности, в отдельную категорию выделят владельцев электросамокатов, сегвеев, роликов, скейтбордов и беговелов. Среди прочего, для них будет введен запрет на управление в пьяном виде.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Правильно.Надо ускорить оптимизацию численности населения.

Гость||

Надо с 21 года, а в безответственной буртаской Пензе лет с 25.

Гость||

16 лет:))) сразу за руль автобуса.

Гость||

А что не с 12-ти?

Гость||

Некоторым и в 16 можно, если голова работает, а некоторым пожизненно запретить.

Гость||

Пофиг. И так одни папуасы за рулем.

Гость||

Пофиг. И так одни папуасы за рулем.

Гость||

Гость писал(a):

А что не с 12-ти?
Согласен. У меня такой сосед на даче рассекает. С трудом до педалей достаёт. Пора ему на ВУ экзаменоваться.

Гость||

Совсем одурели от безнаказанности.

Имя: Гость
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