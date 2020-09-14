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В стране и мире

В Роспотребнадзоре раскрыли правила работы школ в 2021 году

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В случае продолжения пандемии коронавируса российские школы будут соблюдать противоэпидемические правила и в 2021 году. Подробности в разговоре с «Российской газетой» раскрыли представители Роспотребнадзора.

Начальница управления санитарного надзора службы Ирина Шевкун сообщила, что действующий СанПиН рассчитан до 1 января 2021 года. «Но это не потому, что с нового года все закончится и санитарные правила не нужно будет соблюдать», - сказала она, отметив, что особые условия в школах сохранятся, пока в стране не стабилизируются эпидситуация.

Все мероприятия по борьбе с COVID-19 пока будут проводиться в полном объеме, добавила главный специалист-эксперт управления эпидемиологического надзора Нонна Фомкина. По ее словам, пока сложно сказать, когда будут сняты все ограничения, тем более, что в регионах ситуация развивается по-разному.

Ранее сообщалось, что ученики некоторых школ в разных регионах перешли на дистанционное обучение из-за заболевших в классе.

До конца 2020 года в образовательных учреждениях действуют правила по профилактике коронавируса. Занятия для классов начинаются в разное время, чтобы ученики не пересекались на переменах, проводится измерение температуры. Родителей не будут пускать в учебное здание. Носить маски в школе можно по желанию, в вузах — обязательно.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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