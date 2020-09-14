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В стране и мире

Стала известна реакция добровольцев на российскую вакцину от COVID-19

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После повторной вакцинации препаратом, разработанным в центре «Вектор», у всех добровольцев выработались антитела требуемого уровня. Об этом сообщил заведующий лабораторией государственного научного центра вирусологии и биотехнологии центра Ильназ Иматдинов, передает ТАСС в понедельник, 14 сентября.

«У всех испытуемых после второй вакцинации наблюдались требуемые титры антител. Лишь шесть человек пожаловались на боль в месте введения, буквально за пару дней данная проблема была решена сама собой», - сказал он.

По словам Иматдинова, первую партию вакцины от коронавируса планируется выпустить в ноябре, после регистрации препарата.

Препарат центра «Вектор» стал второй разработанной в России вакциной от коронавируса. О регистрации в России первой в мире вакцины 11 августа объявил президент Владимир Путин, производство «Спутник V» запустили 15 августа. Первыми будут привиты медики и граждане из групп риска, а примерно в середине сентября начнется массовая вакцинация

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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