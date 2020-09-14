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В стране и мире

Оценена возможность перевода школьников на «дистанционку» в новом учебном году

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Переводить школьников на дистанционное обучение из-за угрозы распространения коронавируса в новом учебном году не придется. Такую оценку возможности возвращения «дистанционки» дал глава Рособрнадзора Анзор Музаев, передает ТАСС в понедельник, 14 сентября.

«Мы все надеемся, что никаких вторых волн и второй такой масштабной волны дистанционного обучения не будет. Снова очень много мифов и домыслов вокруг этого», - сказал Музаев. Случаи перевода школьников на дистанционное обучение он назвал единичными.

Ранее стало известно, что самоизоляция в период пандемии коронавируса и дистанционное обучение негативно отразились на психическом здоровье 83,8 процентов российских школьников. Как показало исследование НМИЦ здоровья детей Минздрава, около 40 процентов учащихся жалуются на депрессию. При этом больше половины испытывают трудности со сном.

Накануне стало известно, что ученики некоторых российских школ вновь перешли на дистанционное обучение после выявления коронавируса у обучающихся. Удаленка введена в отдельных классах и в редких случаях в целых школах в Москве, Улан-Удэ, Омске, Калмыкии, Подмосковье, Ивановской, Саратовской, Кемеровской, Новосибирской, Ярославской областях и других регионах.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Создаётся такое впечатление, что учителя больше вообще скоро не понадобятся, если ученики на дистанционке неплохо усваивают материал, хорошо информацию на сайтах ищут и кучу школьных сотрудников, можно заменить админом сайта или площадки для обучения. Преподам придется тоже в онлайн уходить. Да и дома усваивается материал лучше, если он действительно качественно подготовлен.

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