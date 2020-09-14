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В стране и мире

Названо число новых случаев коронавируса в России

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В России за последние сутки выявили 5509 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах страны. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале в понедельник, 14 сентября.

Больше всего новых случаев выявили в Москве (696), Санкт-Петербурге (199), а также в Московской (163), Ростовской (160) и Нижегородской (147) областях. Также за последние сутки умерли 57 пациентов с коронавирусом, еще 2475 человек выздоровели. Так, число выписанных за последние сутки пациентов оказалось более чем в два раза меньше числа заразившихся.

С учетом новых данных, всего с начала пандемии коронавирусом заразились 1 068 320 россиян. Из них 18 635 человек умерли, еще 878 700 - вылечились.

11 августа было объявлено о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V» - ее разработал центр имени Гамалеи. Производство препарата было запущено 15 августа, а в сентябре Минздрав сообщил, что первая партия вакцины «Спутник V» выпущена в гражданский оборот. Первыми прививку получат медики и граждане из группы риска.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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