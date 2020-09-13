Сетевое издание|18+|Воскресенье|13 сен 2020|13:34
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+19oC
+20oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+16oC
+17oC
Завтра | Дождь |
 

В стране и мире

В России за сутки выявили 5449 случаев заражения коронавирусом

Печать

В России за последние сутки зарегистрировали 5449 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале в воскресенье, 13 сентября.

Больше всего новых случаев выявили в Москве (650), Санкт-Петербурге (206), а также в Московской (166), Ростовской (162) и Нижегородской (159) областях. Всего в стране выявлено 1 062 811 заболевших в 85 регионах.

Также за сутки зафиксировано 94 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 18 578 человек.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что первые партии российской вакцины от коронавируса уже отгружены во все регионы страны, доставка ожидается до понедельника, 14 сентября. Он пояснил, что на этом этапе проверяется система доставки, чтобы персонал мог ознакомиться с процессом. Мурашко отметил, что в числе первых субъектов вакцину получит Ленинградская область.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте