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В стране и мире

Россияне пожаловались на бедность

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Четверть россиян пожаловались на бедность и заявили о плохом материальном положении своих семей. Около 25 процентов жителей страны приготовились к ухудшению ситуации в ближайшем году. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Средне нынешнее материальное положение своих семей оценили 60 процентов граждан, хорошо о нем отозвались 14 процентов. Согласно результатам исследования, 41 процент россиян ожидают, что через год ситуация с их финансами не изменится. Значительных улучшений к осени 2021 года ожидают 24 процента опрошенных.

Ранее сообщалось, что во втором квартале 2020 года покупательная способность россиян по половине - 12 из 24 - основных продуктов питания упала до минимума за последнее десятилетие. Под покупательной способностью имеется в виду количество товара, которое может позволить себе человек на свой доход при нынешних ценах.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Барин, когда же, когда ..что когда Осип?, когда всё это кончится, ощущение бедности. Да ты Осип обнаглел, ешь, пьёшь из потребительской корзины , в джинсе ходишь, вот когда лапти обуешь, вот тогда будешь жаловаться, а сейчас ты средний класс, понял.

Гость||

От 100 до 150 тысяч человек вышли на "Марш героев" в Минске.

Гость||

Протестующие в Минске начали строить баррикады из дорожных ограждений

Имя: Гость
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