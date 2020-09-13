Россияне пожаловались на бедность

Четверть россиян пожаловались на бедность и заявили о плохом материальном положении своих семей. Около 25 процентов жителей страны приготовились к ухудшению ситуации в ближайшем году. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Средне нынешнее материальное положение своих семей оценили 60 процентов граждан, хорошо о нем отозвались 14 процентов. Согласно результатам исследования, 41 процент россиян ожидают, что через год ситуация с их финансами не изменится. Значительных улучшений к осени 2021 года ожидают 24 процента опрошенных.
Ранее сообщалось, что во втором квартале 2020 года покупательная способность россиян по половине - 12 из 24 - основных продуктов питания упала до минимума за последнее десятилетие. Под покупательной способностью имеется в виду количество товара, которое может позволить себе человек на свой доход при нынешних ценах.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
Барин, когда же, когда ..что когда Осип?, когда всё это кончится, ощущение бедности. Да ты Осип обнаглел, ешь, пьёшь из потребительской корзины , в джинсе ходишь, вот когда лапти обуешь, вот тогда будешь жаловаться, а сейчас ты средний класс, понял.