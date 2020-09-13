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В стране и мире

Организатор конкурса на лучшее использование мавзолея Ленина объяснился

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Объявление конкурса на лучшее использование мавзолея на Красной площади не означает, что тело Владимира Ленина собираются выносить оттуда. Об этом сказал руководитель Союза архитекторов России Николай Шумаков, сообщает Telegram-канал «Подъем».

Шумаков объяснился, так как допускает, что часть общества могла неверно его понять. «Пройдет, допустим, немало лет, это сегодня не случится, чтобы не было раскола в обществе, но это произойдет (вынос тела Ленина - прим. «Ленты.ру»). И каким образом использовать это здание?», - задался вопросом организатор конкурса.

По словам главы Союза архитекторов, его цель - создание банка предложений по тому, как в дальнейшем использовать историческое сооружение. Кроме того, в беседе с РБК он отметил, что захоронение тела «вождя мирового пролетариата» обязательно должно произойти, поскольку сам Ленин завещал похоронить его на Волковском кладбище рядом с матерью. После этого памятник советской архитектуры не должен простаивать.

«И вот наше предложение конкретное, нашей организации - превратить его в филиал музея архитектуры. Мавзолей проектировал [архитектор Алексей] Щусев, Музей архитектуры носит имя Щусева, находятся они буквально в 10 минутах ходьбы друг от друга», - цитирует Шумакова Telegram-канал РБК.

Ранее сообщалось, что Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов счел конкурс, объявленный Союзом архитекторов, «провокационными инициативами». Он подчеркнул, что Мавзолей и Кремль охраняются ЮНЕСКО, и нужно уважать память об исторических событиях, которые произошли на этом месте, в том числе во время Великой Отечественной войны.

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Источник — lenta.ru
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