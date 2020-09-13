Сетевое издание|18+|Воскресенье|13 сен 2020|15:11
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+21oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+16oC
+17oC
Завтра | Дождь |
 

В стране и мире

Минздрав обозначил сроки доставки вакцины от коронавируса в российские регионы

Печать

Первые партии российской вакцины от коронавируса уже отгружены во все регионы страны, доставка ожидается до понедельника, 14 сентября. Такие сроки обозначил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает ТАСС.

Он пояснил, что на этом этапе проверяется система доставки, чтобы персонал мог ознакомиться с процессом. Мурашко отметил, что в числе первых субъектов вакцину получит Ленинградская область.

Министр здравоохранения также рассказал, что разработка второй российской вакцины от коронавируса идёт в штатном режиме.

Ранее в пресс-службе Министерства здравоохранения сообщили, что первую партию российской вакцины от коронавируса нового типа «Спутник V», разработанной Центром имени Гамалеи, направили в регионы для групп риска. Подчеркивалось, что «в рамках пилотной поставки будут отработаны логистические цепочки доставки вакцины в субъекты РФ, распределение и организация вакцинации от COVID-19 граждан, входящих в группу повышенного риска».

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте