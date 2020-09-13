Минздрав обозначил сроки доставки вакцины от коронавируса в российские регионы

13.09.2020 | 14:54

Первые партии российской вакцины от коронавируса уже отгружены во все регионы страны, доставка ожидается до понедельника, 14 сентября. Такие сроки обозначил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает ТАСС.

Он пояснил, что на этом этапе проверяется система доставки, чтобы персонал мог ознакомиться с процессом. Мурашко отметил, что в числе первых субъектов вакцину получит Ленинградская область.

Министр здравоохранения также рассказал, что разработка второй российской вакцины от коронавируса идёт в штатном режиме.

Ранее в пресс-службе Министерства здравоохранения сообщили, что первую партию российской вакцины от коронавируса нового типа «Спутник V», разработанной Центром имени Гамалеи, направили в регионы для групп риска. Подчеркивалось, что «в рамках пилотной поставки будут отработаны логистические цепочки доставки вакцины в субъекты РФ, распределение и организация вакцинации от COVID-19 граждан, входящих в группу повышенного риска».