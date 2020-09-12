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В стране и мире

В России выявлено 5488 новых случаев заражения коронавирусом

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В России за последние сутки выявили 5488 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах страны. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале в субботу, 12 сентября.

Больше всего новых случаев выявили в Москве (670), Санкт-Петербурге (203), а также в Московской (170), Ростовской (159) и Нижегородской (156) областях. Также за последние сутки умерли 119 пациентов с COVID-19, еще 5428 человек выздоровели.

Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 1 057 362 россиянина. Из них 18 484 человека умерли, еще 873 535 — вылечились.

Ранее сообщалось, что первую партию российской вакцины от коронавируса нового типа «Спутник V», разработанной Центром имени Гамалеи, направили в регионы для групп риска. «В рамках пилотной поставки будут отработаны логистические цепочки доставки вакцины в субъекты РФ, распределение и организация вакцинации от COVID-19 граждан, входящих в группу повышенного риска», — уточнили в Минздраве.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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