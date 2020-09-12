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В стране и мире

В России разработали новые правила сдачи экзамена на водительские права

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В России захотели ввести новые правила сдачи экзамена на водительские права. Соответствующий проект разработало МВД, сообщает РИА Новости.

Министерство подготовило новую редакцию административного регламента. Документ предусматривает экзамен на легковых и грузовых автомобилях, автобусах и составах транспортных средств «исключительно в условиях дорожного движения». С 1 апреля 2021 года отменят проверку навыков вождения на закрытых площадках, которая являлась отдельным экзаменом.

МВД также скорректировало перечень ошибок и нарушений, за которые полагаются штрафные баллы. Их разделили на подгруппы в зависимости от количества баллов — один, два или три. Грубые ошибки вынесены в отдельный блок, при их совершении экзамен сразу закончится. Если кандидат продемонстрирует навыки безопасного вождения на дороге и наберет менее пяти штрафных баллов, он получит положительную оценку.

С начала 2020 года в России разрешили учебную езду на магистралях со скоростью выше 60 километров в час. Еще одно нововведение предусматривает, что получить права на управление общественным транспортом можно будет не с 18, а с 20 лет. Ранее В ГИБДД заявляли, что отказ от проведения экзамена на площадке предусматривает, что какие-то его части будут отрабатываться на дорогах с малоинтенсивным движением. Кроме того, в экзамене расширят и дополнят теоретическую часть теста, добавив вопросы по психологии и медицине.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Для получения PPL ( св-ва частного пилота) в США необходимо.

1.Лётная медкомиссия.

проходится за один день и не пройти её сможет разве что наркоман,алкаш или дипломированный дебил.

2.Теоретическая подготовка. 180 часов вам будут всё подробно разжёвывать - основы аэродинамики, навигации, радиообмена и прочих необходимых лётных дисциплин.

3. 42 часа практического налёта.

Весь комплекс стоит порядка 10 000 баксов.Цена которого существенно зависит от того на чём именно вы будете учиться летать.

4.И лети куда хочешь.

__________________________________________

постскриптум

Это дамы и господа САМОЛЁТ - а не какой нибудь уазик.

Гость||

Гость писал(a):

Для получения PPL ( св-ва частного пилота) в США необходимо.
Вот именно за это я и люблю Америку....... ) это и есть самая настоящая демократия - в ее самом настоящем смысле...... а вовсе не то что ватникам соловьи с киселями рассказывают

От себя добавлю - лицензия коммерческого пилота в Америке намного дороже и намного более жесткая.......

но так оно и должно быть.......

Одно дело если какой нибудь амерский дедушка вопреки самым смелым ватным прогнозам таки доживший до пенсии купил себе самолетик и отучившись на частника полетел разглядывать гранд каньон.......и совсем другое дело линейный пилот отвечающий за безопасность сотен пассажиров на борту ввереного ему звездно-полосатой Родиной боинга

Гость||

Смотри чтобы постскриптум не превратился в эпитафий

Гость||

А чё балдеть.Пусть уже на на ралийных трассах тестятца.

С колинами и шумахерами.По принцепу кто последний тот не сдал.

Гость||

Гость писал(a):

Смотри чтобы постскриптум не превратился в эпитафий
Спасибо.И вам мягких посадок.В ватную лужу.

Гость||

Гость писал(a):

4.И лети куда хочешь.
Да детки. Это Штаты..свободная страна для свободных людей предоставляющая всем равные возможности

Гость||

Гость писал(a):

Одно дело если какой нибудь амерский дедушка вопреки самым смелым ватным прогнозам таки доживший до пенсии купил себе самолетик
Поржал )))))

Гость||

Гость писал(a):

Да детки. Это Штаты..свободная страна для свободных людей предоставляющая всем равные возможности
Давайте посчитаем........ ) средний амер имеет возможность заработать на обучение летать всего за два месяца.......подержаная сесна 172 стоит от 15кБаксов.......услуги аэродрома включая парковку и техобслуживание.......да не так уж это и много по нашим американским меркам

Тогда как ватники в своей ""великой" от слова "вЕлик" странище вынуждены летать на реальных дровах и платить за это разного рода холуям - ну чтобы власти не прикрыли эту лавочку.......

Гость||

Так какого ты пасёшся на форумах великой , а не на форумах мыриканских или там тебя за клоуна лержат

Гость||

Да он пишет скорее всего из шымышейки , их местный придурок.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|12.09.2020 11:16|

Так какого ты пасёшся на форумах великой , а не на форумах мыриканских или там тебя за клоуна лержат

Гость|12.09.2020 11:21|

Да он пишет скорее всего из шымышейки , их местный придурок.

Господа........ ) давайте будем аргументировать предметно....... если вы не согласны с чем то из вышесказанного - давайте обсудим это

В рамках приличия - и без переходов на личности

Гость||

Хочу выучиться на пилота частной авиации. Где здесь можно это сделать и сколько будет стоить?

Гость||

Когда Навальный станет президентом - у него на столе уже будет лежать письмо.Обращение от линейных и частных авиаторов и пилотов-спортсменов.С настоятельной рекомендацией приложить все усилия для возрождения российской авиации.Как жизненно необходимой области развития страны.То есть сделать авиацию массовой.

Как в США или в Европе.Зачем тащиться на машинах сутки туда куда можно долететь за час.

Гость||

Гость писал(a):

Хочу выучиться на пилота частной авиации. Где здесь можно это сделать и сколько будет стоить?
Если вы о России то уточните эту информацию в ближайшем к вам аэроклубе.Гугл подскажет местоположение.А бравые летуны охотно проведут с вами беседу и ответят на ваши вопросы.Ну а заодно и предложат вам ознакомительный полёт.Чтобы вы поняли ваше это- или нет.

Гость||

Гость писал(a):

Хочу выучиться на пилота частной авиации. Где здесь можно это сделать и сколько будет стоить?
По моим сведениям ватники прекратили обучение частников и разогнали все УТЦ...... ) тем самым окончательно заперев небо на замок - оставив только коридоры для линейщиков и вояк.......

Имя: Гость
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