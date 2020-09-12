В России разработали новые правила сдачи экзамена на водительские права

В России захотели ввести новые правила сдачи экзамена на водительские права. Соответствующий проект разработало МВД, сообщает РИА Новости.
Министерство подготовило новую редакцию административного регламента. Документ предусматривает экзамен на легковых и грузовых автомобилях, автобусах и составах транспортных средств «исключительно в условиях дорожного движения». С 1 апреля 2021 года отменят проверку навыков вождения на закрытых площадках, которая являлась отдельным экзаменом.
МВД также скорректировало перечень ошибок и нарушений, за которые полагаются штрафные баллы. Их разделили на подгруппы в зависимости от количества баллов — один, два или три. Грубые ошибки вынесены в отдельный блок, при их совершении экзамен сразу закончится. Если кандидат продемонстрирует навыки безопасного вождения на дороге и наберет менее пяти штрафных баллов, он получит положительную оценку.
С начала 2020 года в России разрешили учебную езду на магистралях со скоростью выше 60 километров в час. Еще одно нововведение предусматривает, что получить права на управление общественным транспортом можно будет не с 18, а с 20 лет. Ранее В ГИБДД заявляли, что отказ от проведения экзамена на площадке предусматривает, что какие-то его части будут отрабатываться на дорогах с малоинтенсивным движением. Кроме того, в экзамене расширят и дополнят теоретическую часть теста, добавив вопросы по психологии и медицине.
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Для получения PPL ( св-ва частного пилота) в США необходимо.
1.Лётная медкомиссия.
проходится за один день и не пройти её сможет разве что наркоман,алкаш или дипломированный дебил.
2.Теоретическая подготовка. 180 часов вам будут всё подробно разжёвывать - основы аэродинамики, навигации, радиообмена и прочих необходимых лётных дисциплин.
3. 42 часа практического налёта.
Весь комплекс стоит порядка 10 000 баксов.Цена которого существенно зависит от того на чём именно вы будете учиться летать.
4.И лети куда хочешь.
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постскриптум
Это дамы и господа САМОЛЁТ - а не какой нибудь уазик.