В России разработали новые правила сдачи экзамена на водительские права

12.09.2020 | 10:22

В России захотели ввести новые правила сдачи экзамена на водительские права. Соответствующий проект разработало МВД, сообщает РИА Новости.

Министерство подготовило новую редакцию административного регламента. Документ предусматривает экзамен на легковых и грузовых автомобилях, автобусах и составах транспортных средств «исключительно в условиях дорожного движения». С 1 апреля 2021 года отменят проверку навыков вождения на закрытых площадках, которая являлась отдельным экзаменом.

МВД также скорректировало перечень ошибок и нарушений, за которые полагаются штрафные баллы. Их разделили на подгруппы в зависимости от количества баллов — один, два или три. Грубые ошибки вынесены в отдельный блок, при их совершении экзамен сразу закончится. Если кандидат продемонстрирует навыки безопасного вождения на дороге и наберет менее пяти штрафных баллов, он получит положительную оценку.

С начала 2020 года в России разрешили учебную езду на магистралях со скоростью выше 60 километров в час. Еще одно нововведение предусматривает, что получить права на управление общественным транспортом можно будет не с 18, а с 20 лет. Ранее В ГИБДД заявляли, что отказ от проведения экзамена на площадке предусматривает, что какие-то его части будут отрабатываться на дорогах с малоинтенсивным движением. Кроме того, в экзамене расширят и дополнят теоретическую часть теста, добавив вопросы по психологии и медицине.