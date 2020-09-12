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В стране и мире

Россиян предупредили о ретроградном Марсе

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Россиян предупредили о ретроградном Марсе в период с 10 сентября по 14 ноября. Статью о том, чего не нужно делать в эти даты, опубликовало издание Peopletalk.

Планета становится ретроградной тогда, когда движется как бы в обратном направлении. Отмечается, что в такие периоды люди склонны к повышенной возбудимости, суетливости и нервозности.

Как уточняет издание, в астрологии Марс отвечает за управление человеческим гневом, эго и желаниями. Также Марс находится к Земле ближе остальных планет, что может увеличить его влияние. В период ретроградного Марса возможен низкий уровень энергии, отсутствие сексуального влечения, а также повышенная агрессия.

В том числе во время ретроградного Марса лучше заняться старыми делами, а не начинать новое. Так, издание советует закрыть давние дела, однако отказаться от запуска новых проектов, а также ремонта. Также астрологи утверждают, что после ухода ретроградного Марса все наладится, и советуют перенести важные планы на последний месяц осени.

8 сентября был найден способ безопасного полета на Марс. Исследователи Лаборатории геномной медицины Джексона в Коннектикуте (США) нашли один из способов предотвратить снижение мышечной массы астронавтов в условиях невесомости. Они провели эксперимент с мышами, которые были генетически модифицированы и обладали удвоенной мышечной массой.

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Источник — lenta.ru
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