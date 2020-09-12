Раскрыты правила учета смертей от коронавируса в России

12.09.2020 | 12:25

Для указания коронавируса как причины смерти человека необходимо патологоанатомическое заключение, оно обязательно в случае летального исхода при инфекционном заболевании. Это и другие правила учета смертей от COVID-19 в России перечислены на сайте «Стопкоронавирус.рф».

В России в списки умерших попадают только те, у кого главной причиной смерти стал коронавирус, а не уже имеющиеся хронические заболевания, обострившиеся из-за инфекции. Речь идет о разнице формулировок — «смерть от COVID-19», когда коронавирус стал прямой причиной смерти, и «смерть с COVID-19», когда есть подтверждение заражения, но к летальному исходу привели другие причины. В публикации так же сказано, что по итогам вскрытия диагноз «коронавирусная инфекция» может быть поставлен и в том случае, если тест был отрицательным.

Как объяснил главный внештатный патологоанатом Минздрава, профессор и академик РАН Георгий Франк, если у человека есть, например, рак желудка с метастазами, и легкая форма коронавируса, то на первое место выходит рак — он приводит к гибели пациента. Может быть и наоборот, когда онкологическое заболевание слабее инфекции, и уходит на второй план.

В публикации сказано, что «число умерших — это всегда отсроченное число», потому что коронавирус длится долго и пациент может провести в больнице несколько недель, а исход болезни непредсказуем наверняка. В связи с этим нет смысла считать смертность в момент пика и сравнивать со странами, которые уже прошли пик. На «Стопкоронавирус.рф» уточнили, что ежедневно публикуют только те случаи смерти, в которых коронавирус стал основной причиной.

7 сентября глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что в России обнаружили больницы, скрывавшие смертность пациентов от коронавируса. Она объяснила, что в некоторых больницах «практически ноль» летальных случаев преподносились как смертность от COVID-19 — ее переносили на другие заболевания. Глава Минздрава Михаил Мурашко на это ответил, что выводы ведомства не учитывают данные по всей России, так как они были сделаны на основе проверок отдельных учреждений.