Раскрыты правила учета смертей от коронавируса в России

Для указания коронавируса как причины смерти человека необходимо патологоанатомическое заключение, оно обязательно в случае летального исхода при инфекционном заболевании. Это и другие правила учета смертей от COVID-19 в России перечислены на сайте «Стопкоронавирус.рф».
В России в списки умерших попадают только те, у кого главной причиной смерти стал коронавирус, а не уже имеющиеся хронические заболевания, обострившиеся из-за инфекции. Речь идет о разнице формулировок — «смерть от COVID-19», когда коронавирус стал прямой причиной смерти, и «смерть с COVID-19», когда есть подтверждение заражения, но к летальному исходу привели другие причины. В публикации так же сказано, что по итогам вскрытия диагноз «коронавирусная инфекция» может быть поставлен и в том случае, если тест был отрицательным.
Как объяснил главный внештатный патологоанатом Минздрава, профессор и академик РАН Георгий Франк, если у человека есть, например, рак желудка с метастазами, и легкая форма коронавируса, то на первое место выходит рак — он приводит к гибели пациента. Может быть и наоборот, когда онкологическое заболевание слабее инфекции, и уходит на второй план.
В публикации сказано, что «число умерших — это всегда отсроченное число», потому что коронавирус длится долго и пациент может провести в больнице несколько недель, а исход болезни непредсказуем наверняка. В связи с этим нет смысла считать смертность в момент пика и сравнивать со странами, которые уже прошли пик. На «Стопкоронавирус.рф» уточнили, что ежедневно публикуют только те случаи смерти, в которых коронавирус стал основной причиной.
7 сентября глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что в России обнаружили больницы, скрывавшие смертность пациентов от коронавируса. Она объяснила, что в некоторых больницах «практически ноль» летальных случаев преподносились как смертность от COVID-19 — ее переносили на другие заболевания. Глава Минздрава Михаил Мурашко на это ответил, что выводы ведомства не учитывают данные по всей России, так как они были сделаны на основе проверок отдельных учреждений.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.