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В стране и мире

Пандемию COVID-19 признали одной из величайших проблем в истории ООН

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Генассамблея ООН признала пандемию COVID-19 одной из величайших проблем в истории организации. Об этом говорится во всеобъемлющей резолюции о комплексной борьбе с пандемией, сообщает РИА Новости.

За резолюцию проголосовали 169 государств. Против выступили США и Израиль, воздержались Украина и Венгрия.

В документе говорится, что ГА ООН выражает глубокую обеспокоенность в связи с ростом дискриминации, разжигания ненависти, расизма и ксенофобии, связанных с эпидемией. Авторы требуют бороться с этим.

Также организация призвала правительства и гражданские общества стран принять ответные меры в контексте борьбы с пандемией. В том числе речь идет об укреплении систем здравоохранения и систем социальной поддержки.

Кроме того, в документе говорится о необходимости предоставить всем государствам беспрепятственный своевременный доступ к качественной диагностике, терапевтическим средствам, лекарственным препаратом и вакцинам для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Ранее ООН опубликовала доклад о влиянии эпидемии на жизнь в крупных городах. Согласно документу, высокий уровень смертности от заболевания связан с плохим качеством воздуха. При этом в организации отметили, что воздух стал чище за время пандемии, а парниковых газов стало меньше. Представители ООН подчеркнули, что если не предпринять дополнительные меры по охране окружающей среды, то положительный эффект будет лишь временным.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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