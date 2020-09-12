Пандемию COVID-19 признали одной из величайших проблем в истории ООН

12.09.2020 | 12:52

Генассамблея ООН признала пандемию COVID-19 одной из величайших проблем в истории организации. Об этом говорится во всеобъемлющей резолюции о комплексной борьбе с пандемией, сообщает РИА Новости.

За резолюцию проголосовали 169 государств. Против выступили США и Израиль, воздержались Украина и Венгрия.

В документе говорится, что ГА ООН выражает глубокую обеспокоенность в связи с ростом дискриминации, разжигания ненависти, расизма и ксенофобии, связанных с эпидемией. Авторы требуют бороться с этим.

Также организация призвала правительства и гражданские общества стран принять ответные меры в контексте борьбы с пандемией. В том числе речь идет об укреплении систем здравоохранения и систем социальной поддержки.

Кроме того, в документе говорится о необходимости предоставить всем государствам беспрепятственный своевременный доступ к качественной диагностике, терапевтическим средствам, лекарственным препаратом и вакцинам для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Ранее ООН опубликовала доклад о влиянии эпидемии на жизнь в крупных городах. Согласно документу, высокий уровень смертности от заболевания связан с плохим качеством воздуха. При этом в организации отметили, что воздух стал чище за время пандемии, а парниковых газов стало меньше. Представители ООН подчеркнули, что если не предпринять дополнительные меры по охране окружающей среды, то положительный эффект будет лишь временным.