Сетевое издание|18+|Пятница|11 сен 2020|17:19
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+16oC
+17oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Запертый в грузовом контейнере кот два месяца выживал без еды и воды

Печать

Кот из английского графства Корнуолл два месяца выживал в грузовом контейнере без еды и воды. Об этом сообщает сайт Lad Bible.

Кот по кличке Монти, как правило, свободно гулял и регулярно заходил в семь или восемь чужих домов. Поэтому его хозяева Беверли (Beverley) и Пол Чапмен (Paul Chapmen) не сильно беспокоились, когда в июле их питомец пропал.

Но когда в одном из домов, куда любил заходить Монти, сказали, что давно его не видели, владельцы кота начали беспокоиться. Они расклеили объявления и опубликовали посты о поиске любимца в Facebook.

«В начале июля мой сын получил сообщение от сотрудницы магазина, куда Монти часто захаживал. Она спрашивала, все ли в порядке с котом, потому что они не видели его несколько дней. Мы подумали, что это странно, и начали искать его», — пояснила Беверли.

Владельцы животного даже подумали, что Монти уже стар, и, возможно, ушел умирать. К тому же у кота была привычка залезать в машины и грузовики.

Чапмены ждали телефонного звонка о находке Монти, но им никто не звонил. Через семь недель они потеряли надежду найти питомца и предположили, что его сбил автомобиль.

Но в конце августа Беверли пришла на работу, и на ее телефон поступило сообщение. «Подруга отметила меня на фотографии с котом в Facebook, которую опубликовала логистическая компания Blackfords Removal. Очевидно, кто-то находился рядом со складом и услышал кошачье мяуканье. Я не могла поверить в это. Я написала мужу и дочери, что Монти жив», — рассказала хозяйка животного. Она узнала питомца по поврежденной в детстве лапе.

Оказалось, что все это время кот был заперт в грузовом контейнере в 200 метрах от собственного дома. Как он попал туда, остается загадкой. Еще невероятнее — то, как ему удалось выжить, будучи запертым в замкнутом пространстве.

«Наверное, у него 99 жизней. Он потерял две трети веса. Мы думаем, что в контейнере был конденсат, который он слизывал со стен, и, может быть, он ел пауков. Не знаю, как еще он мог выжить», — предположила владелица кота.

Ранее сообщалось, что в китайском городе Ухань кошка 40 дней просидела дома одна, родила котят и съела всех рыбок в аквариуме после того, как ее хозяина госпитализировали с коронавирусной инфекцией. Животному удалось выжить благодаря двум открытым мешкам корма, которые его владелец оставил перед отъездом в больницу.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Хто кысу тиранил тот падло.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте