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В стране и мире

В десятке российских регионов зафиксированы вспышки коронавируса

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Вспышки коронавируса наблюдаются в десятке российских регионов. Об этом сообщил заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев, передает ТАСС.

«Всплески сегодня есть, они зафиксированы примерно в 11 регионах нашей страны», — сказал врач.

По его словам, сейчас в стране идет первая волна COVID-19, поэтому специалистам сложно прогнозировать вторую волну.

Ранее российские ученые усомнились во второй волне коронавируса в сентябре. По их словам, уже переболели многие граждане из группы основных переносчиков заболевания (врачи, курьеры, кассиры, полицейские), и такого роста числа заражений, как в первом полугодии, уже не будет. При этом при соблюдении рекомендаций эпидемиологов всплеска заболеваемости не должно быть.

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков отмечал, что, предположительно, в России за время пандемии инфекцию перенесли не миллион человек, а от 30 до 80 миллионов. Он сослался на данные исследований популяционного иммунитета, согласно которым антитела есть у 15-30 процентов жителей разных регионов.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Началось в колхозе утро..

Гость||

Гость писал(a):

Началось в колхозе утро..
Ну да....... ) ветеринары забегали - с клизмами и шприцами.......

Имя: Гость
Комментарий:

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