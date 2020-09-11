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В стране и мире

Названы абсолютно несовместимые с прививкой от коронавируса заболевания

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Врач-иммунолог Владислав Жемчугов назвал заболевания, наличие которых является абсолютным противопоказанием для прививки от коронавируса. Об этом он рассказал «Вечерней Москве».

В частности, запрет распространяется на пациентов, которые принимают иммунодепрессивные препараты — например, при онкологических заболеваниях. «Получается, с одной стороны есть показание, а с другой, наоборот, противопоказание», — сказал он, отметив, что в любом случае разрешение на вакцинацию может выдать только лечащий врач больного.

Кроме того, иммунолог отнес к абсолютному противопоказанию к вакцинации от COVID-19 воспалительные, аутоиммунные заболевания, красную волчанку и системные заболевания крови.

Ранее профессор Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова заявила, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» не является окончательным решением. «Иммунитет, который возникает после вакцины, сопоставим с иммунитетом, который возникает при натуральной инфекции. А нам для эффективной борьбы с коронавирусом нужен иммунитет, который превышает его», — пояснила специалист.

О регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса 11 августа объявил президент Владимир Путин, производство «Спутник V» запустили 15 августа. Первыми будут привиты медики и граждане из групп риска, а примерно в середине сентября начнется массовая вакцинация россиян. Путин также анонсировал появление в сентябре второй вакцины от центра «Вектор». Предполагается, что препарат обеспечит необходимый уровень антител минимум на один эпидемический сезон, но точные выводы можно будет сделать только после завершения исследований.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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