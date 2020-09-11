Сетевое издание|18+|Пятница|11 сен 2020|14:19
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+21oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+16oC
+17oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Кремль отреагировал на идею Медведева о раздаче денег россиянам

Печать

Кремль отреагировал на идею бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева о введении в России минимального гарантированного дохода, предполагающего раздачу денег гражданам. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, предметных обсуждений вопроса пока не ведется. Об этом пишет «Интерфакс».

Идею гарантированного дохода Медведев озвучил 8 сентября. По мнению заместителя председателя Совета Безопасности, такую выплату должен получать любой гражданин независимо от рода деятельности, социального и экономического положения.

Опрос, проведенный сервисом Superjob.ru, показал, что большинство жителей России (68 процентов) поддерживают идею ввести в стране фиксированную ежемесячную выплату со стороны государства. Больше всего идею поддерживают россияне в возрасте от 25 до 34 лет и в возрасте от 35 до 44 лет, пишет агентство.

Это не первое подобное предложение со стороны бывшего премьер-министра. Летом 2019 года он предложил Минтруду обсудить переход на четырехдневную рабочую неделю. При этом, по мнению Медведева, сокращение количества рабочих дней не должно отражаться на зарплатах.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Веселятся

Гость||

Когда государство что то даёт,это значит заберёт ещё больше.Будут грабить.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте