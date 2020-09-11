Часть российских школьников перешла на удаленку из-за коронавируса

11.09.2020 | 09:41

Ученики некоторых российских школ перешли на дистанционное обучение после выявления коронавируса у обучающихся, пишут «Известия».

Удаленка введена в отдельных классах и в редких случаях в целых школах в Москве, Улан-Удэ, Омске, Калмыкии, Подмосковье, Ивановской, Саратовской, Кемеровской, Новосибирской, Ярославской областях и других регионах. В нескольких столичных школах изданию сообщили, что домой отправлены один-два класса. В Минпросвещения журналистам не смогли уточнить, сколько именно учебных заведений ввели карантин.

Дистанционная учеба проходит по отработанной весной схеме, но учитель ведет занятия из закрепленного за классом кабинета. Онлайн-уроки могут быть немного укорочены по времени, чтобы школьникам было легче выдерживать электронный формат.

В случае выявления симптомов ОРВИ у пришедшего в школу ребенка родителей просят забрать его, в редких случаях педагоги сами провожают школьника домой. Позже родственники должны уточнить, чем именно болен ученик. При появлении на уроке с температурой 37,1 и выше учащийся будем изолирован в медкабинете, ему вызовут скорую и сообщат о произошедшем семье. После отрицательного анализа на COVID-19 он может вернуться в учебное заведение. Если тест окажется положительным, весь класс отправится на изоляцию.

После болезни школьник может вернуться в класс при наличии справки или результатов анализа на коронавирус. Его одноклассники также должны предоставить медицинский документ для выхода из карантина.

Первый замглавы Минпросвещения Дмитрий Глушко ранее говорил, что в России зарегистрированы единичные случаи заражения коронавирусом в школах.