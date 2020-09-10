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В стране и мире

В России задумали запретить аптеки в жилых домах

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Новые санитарные правила и нормы (СанПиНы), разработанные Роспотребнадзором, могут привести к массовому закрытию аптек в жилых домах по всей России. Об этом пишут «Известия», располагающие отзывом Минэкономразвития на соответствующую инициативу службы.

Роспотребнадзор задумал ввести особое требование для аптечных организаций, в которые товар доставляется грузовым транспортом. По мнению службы, такие точки должны быть оборудованы специальной площадкой с козырьком и навесом. Но по закону размещать такую площадку под окнами квартир запрещено.

Из-за этого Минэкономразвития сочло нововведение избыточным. В министерстве отметили, что в случае вступления в силу новых СанПиНов, возможно, придется закрыть уже функционирующие аптеки в жилых домах - большинство из них используют грузовую доставку. Это в свою очередь спровоцирует рост цен на лекарства.

«То есть если такая (разгрузочно-погрузочная - прим. «Ленты.ру») площадка и есть, то ей нельзя воспользоваться в случае размещения аптечной организации в помещении жилого дома. А если ее нет, это нарушение требования проекта санитарных правил», - указывается в отзыве Минэкономразвития.

Ранее, в августе, в российских жилых домах запретили продавать бытовую химию, мебель, строительные материалы и автозапчасти.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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