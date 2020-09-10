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В стране и мире

Россиянин ограбил магазин и раздал украденное нуждающимся

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В Приаргунском районе Забайкальского края мужчина ограбил магазин и раздал украденное нуждающимся. Всего он похитил порядка 800 тысяч рублей, сообщает УМВД по региону на своем сайте.

В полицию обратился владелец магазина, расположенного в одном из торговых центров. Он сообщил, что в помещение проникли неизвестные и похитили три ноутбука, а также сейф, в котором находилось 800 тысяч рублей.

Полиция задержала подозреваемого, им оказался 23-летний житель района. Он признал свою вину и отметил, что все украденное раздал нуждающимся — часть отдал просящим милостыню, часть опустил в ящики для пожертвований. Стражи порядка изъяли у россиянина еще 57 тысяч рублей.

Сейчас молодой человек заключен под стражу. Уточняется, что ранее он не появлялся в поле зрения правоохранителей.

В июле воры ограбили магазин люксовых вещей в Екатеринбурге и при этом забыли в бутике свою старую обувь и сумку, в которой находились телефон и свидетельство о рождении одного из воров.

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Источник — lenta.ru
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