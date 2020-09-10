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В стране и мире

Названо число новых случаев заражения коронавирусом в России

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В России за последние сутки зарегистрировали 5363 новых случая заражения коронавирусом в 84 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале во четверг, 10 сентября.

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Больше всего новых случаев выявили в Москве (695), Санкт-Петербурге (215), а также в Московской (169), Нижегородской (163) и Ростовской (155) областях. Заболевших за последние сутки нет только в одном регионе страны - в Ненецком автономном округе. Также за последние сутки умерли 128 пациентов с COVID-19, еще 5915 человек выздоровели.

Всего с начала пандемии число заразившихся коронавирусом россиян составило 1 046 370. Инфекция проникла во все регионы страны. 18 263 человека умерли, еще 862 373 - полностью вылечились.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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