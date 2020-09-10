10.09.2020 | 09:43

Алексей Навальный полностью пришел в себя после того, как его вывели из медицинской комы в немецкой клинике «Шарите». Об этом сообщает Der Spiegel.

По данным издания, состояние здоровья пациента «лучше, чем можно было бы ожидать в такой ситуации». Также сообщается, что Навальный вспомнил события, предшествовавшие его отравлению.

Медики сообщили, что физически Навальному удастся восстановиться как минимум на 90 процентов, а психически он уже восстановился практически полностью.

Ранее главный токсиколог Омской области Александр Сабаев описал последствия попадания «Новичка» в организм человека. Он подчеркнул, что если бы вещество попало в кровь, то пациент скончался бы в первые несколько часов после отравления.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня блогеру оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине.

2 сентября в правительстве ФРГ заявили, что военные токсикологи выявили в организме Навального следы вещества из группы «Новичок» и призвали российское правительство отреагировать на эти сведения. В Москве в свою очередь заявили, что ждут ответ на запрос Генпрокуратуры России в Минюст Германии.