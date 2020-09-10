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В стране и мире

Навальный полностью пришел в себя

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Алексей Навальный полностью пришел в себя после того, как его вывели из медицинской комы в немецкой клинике «Шарите». Об этом сообщает Der Spiegel.

По данным издания, состояние здоровья пациента «лучше, чем можно было бы ожидать в такой ситуации». Также сообщается, что Навальный вспомнил события, предшествовавшие его отравлению.

Медики сообщили, что физически Навальному удастся восстановиться как минимум на 90 процентов, а психически он уже восстановился практически полностью.

Ранее главный токсиколог Омской области Александр Сабаев описал последствия попадания «Новичка» в организм человека. Он подчеркнул, что если бы вещество попало в кровь, то пациент скончался бы в первые несколько часов после отравления.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня блогеру оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине.

2 сентября в правительстве ФРГ заявили, что военные токсикологи выявили в организме Навального следы вещества из группы «Новичок» и призвали российское правительство отреагировать на эти сведения. В Москве в свою очередь заявили, что ждут ответ на запрос Генпрокуратуры России в Минюст Германии.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Пукнул в себя, а кто не пукал в себя отпишитесь.

Гость||

Уже поди пляшет у кровати, помнят ноги то помнят родимые, не забыли, с руками сложнее, но ложку мимо рта не пронесу, не дождётесь ...эх, раз, ещё раз , ещё много , много раз. Юля, неси , что там у тебя, люля-кебаб, азу по-татарски?, на фиг все диеты, соскучился по оладьям, копченому салу, макаронам по-флотски ..

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