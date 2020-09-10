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В стране и мире

Минпросвещения определило будущее ЕГЭ по иностранному языку

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Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по иностранному языку не станут делать обязательным для всех школьников. Будущее экзамена определили в Минпросвещения, передает ТАСС в среду, 9 сентября.

«Совет по федеральным государственным образовательным стандартам при Минпросвещения России рассмотрел и одобрил проект изменений во ФГОС среднего общего образования, исключающий иностранный язык из числа обязательных учебных предметов, по которым проводится государственная итоговая аттестация», - приводит агентство сообщение пресс-службы ведомства.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения идею введения обязательного ЕГЭ по иностранным языкам не поддержало. При этом в ведомстве отметили, что иностранные языки - важная содержательная часть школьной программы, которая, как и остальные предметные линии, будет непрерывно развиваться.

В 2020 году средний балл на ЕГЭ вырос, несмотря на переход школьников на дистанционное обучение ради профилактики распространения коронавируса. Лучше всего выпускники сдали литературу (средний балл - 60; на 4,95 балла выше, чем в 2016 году). На втором месте история (51,7), на третьем - география (55,3). Также средний балл стал выше в таких дисциплинах, как профильная математика, информатика, русский язык, физика и обществознание. Кроме того, средний балл немного вырос на экзамене по химии (на 0,13).

До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Образование». В него, в частности, входит федеральный проект «Современная школа», в рамках которого в российских школах будут внедряться новые методы и программы обучения, тогда как многие привычные форматы окончательно уйдут в прошлое. Так, к 2021 году будет полностью ликвидирована третья смена, а к концу 2024 года откроются первые 25 школ, построенные с привлечением частных инвестиций.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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