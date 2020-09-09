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В стране и мире

В Госдуме задумались над наказанием за недостоверную рекламу

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Депутат Алексей Чепа рассказал, что в Государственной думе идет работа над законопроектом об административной ответственности за распространение через интернет или по телефону недостоверных сведений о товарах и услугах, а также дистанционную продажу некачественной продукции. Об этом сообщает РИА Новости.

Замруководителя думской фракции «Справедливая Россия» и автор инициативы отметил, что во время эпидемии коронавируса значительно участились случаи распространения недостоверной информации в сети. По его словам, сейчас компании не несут никакой административной ответственности за недобросовестные практики, и наказать их за подобные действия не представляется возможным.

Чепа подчеркнул, что нередко компании используют недостоверную информацию для привлечения клиентов. Он также добавил, что при дистанционной продаже магазины могут намеренно присылать бракованные изделия, а потом перекладывать ответственность за испорченный товар на службу доставки или находить другие причины для отказа в возврате.

Ранее сообщалось, что россиян может ждать эпидемия телефонного спама из-за развития популярной технологии, позволяющей определять номера посетителей, которые зашли на сайт с мобильных устройств. Отмечается, что такая технология становится все более популярной у маркетологов, в основном риэлторских компаний. Посетители, которые зашли с мобильных устройств, через некоторое время начинают получать звонки с предложениями о покупке. Однако в СМИ отмечают, что подобные действия нарушают сразу два закона - о персональных данных и рекламе.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

В ТВ полно недостоверной информации. Полно её и в Инете. Многие депутаты Думы в ней заинтересованы. Реально борться не будут.

Имя: Гость
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