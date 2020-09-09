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В стране и мире

Турция объявила о повсеместных ограничениях для всех людей из-за коронавируса

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Власти Турции ввели повсеместные ограничения на территории страны для всех жителей и туристов в качестве новой меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Anadolu Agency.

Теперь каждый человек, находящийся на территории Турции, обязан надевать респираторную маску во всех без исключения общественных местах - на проспектах, улицах, в парках, садах, местах для пикников, на пляжах, в общественном транспорте, на рабочих местах, фабриках и так далее.

Как уточняется в документе Министерства внутренних дел, правило не будет распространяться только на жилые дома.

7 сентября стало известно, что по меньшей мере 12 российских туристов заразились коронавирусом в Турции. Двое из них госпитализированы, остальные находятся на изоляции в гостиницах.

В этот же день губернатор провинции Анталья в Турции Эрсин Языджи рассказал о зараженных коронавирусом туристах, которые прибыли из России. По его словам, у российских туристов до сих пор было выявлено восемь случаев коронавируса, потребовавших лечения и последующего наблюдения.

17 августа стало известно, что мэр турецкой Антальи Мухиттин Беджек заразился коронавирусом и оказался на изоляции в больнице. Тогда он призвал жителей города и туристов соблюдать правила использования масок в общественных местах, гигиены и социального дистанцирования.

Россия возобновила авиасообщение с Турцией 1 августа. С 10 августа вернулись чартерные рейсы в курортные города Анталья, Бодрум и Даламан. Всего в Турции за время пандемии коронавирусом заразились 282 тысячи человек, вылечились от заболевания 252 тысячи, а скончались - 6,7 тысячи.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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