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В стране и мире

Тихановская обратилась к россиянам

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Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записала обращение к россиянам, где назвала их и белорусов дружественными народами. Видеообращение опубликовано в ее Telegram-канале «Пул Первой».

Тихановская рассказала, почему, по ее мнению, белорусский народ требует ухода Александра Лукашенко с поста президента. Она призвала «не верить пропагандистским СМИ и политикам, утверждающим обратное», заверив, что протесты в стране никогда не были нацелены против России.

«Очень важно не испортить отношения между нашими народами. Белорусы настроены на максимально дружественные отношения со всеми соседями. При, конечно же, сохранении суверенитета собственной страны. Мы, белорусы, очень признательны россиянам, которые поддерживают борьбу белорусского народа за свободу», - сказала Тихановская.

Она отдельно поблагодарила независимых российских журналистов и блогеров за проявленное внимание к ситуации в Белоруссии.

Ранее лидер белорусской оппозиции выразила готовность рассматривать Россию как посредника, если политический кризис в стране не получится преодолеть без международной помощи. Тихановская считает, что революция в Белоруссии не является ни антироссийской, ни антиевропейской. Она также напомнила, что оппозиция не собирается «закрывать границы» с Россией и порывать отношения с соседним государством.

Протесты в Белоруссии продолжаются пятую неделю. Их участники требуют отставки Лукашенко, проведения новых президентских выборов и наказания ответственных за жестокие разгоны демонстрантов. Власти считают, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По мнению Лукашенко, протестующие пытаются действовать в стране по «методичкам цветных революций», ими управляют из Польши, Литвы, Чехии и Украины. Оппозицию обвиняют в попытках совершить государственный переворот.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

нам-бы такую

Гость||

Гость писал(a):

нам-бы такую

В Дом 2.

Дмитрий Н. Мотовилов||

Гость писал(a):

нам-бы такую
У нас чаёк для таких. Сикатага най...

Гость||

Да кто она такая? Лапши народу навешают и опять терпи, а в это время очередной передел собственности. Проходили. И вместе с белорусами в составе СССР жили. Они может и жили, а в России последний хрен с солью доедали.

Гость||

Все лучшие товары, продукты финансы всё шло в союзные республики и в Москву, а свой народ голодал. Да еще и Масквачи корчили из себя хозяев жизни. Прихлебатели.

Гость||

таким только дорваться до власти и начнут так гонять несогласных ограбленных людей под лозунги борьбы с сепаратистами, что нынешние разгоны демонстрантов будут похожи на невинные "а-та-та".

Гость||

Гость писал(a):

а свой народ голодал. Да еще и Масквачи корчили из себя хозяев жизни. Прихлебатели.
да вы с этой тихаНовской из одного болота квакуши - та за суверенитет олигархо-польско-литовский каталЛьический ухлопоталась и вы в эту же дуду. голодал он, попридержал бы змеиный язык вонючки-разделяйки-властвующего

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Протесты в Белоруссии продолжаются пятую неделю. Их участники требуют отставки Лукашенко, проведения новых президентских выборов и наказания ответственных за жестокие разгоны демонстрантов
Батка что то миндальничает. Страну наводнили "протестанты" которые могут позволить себе второй месяц не работать и шляться по улицам не давая нормально жить и работать честным гражданам. Батьке пора пересажать в лагеря праздношатающихся и проверить их на предмет вербовки в пользу иностранных государств. В стране происходит "оранжевый" мятеж. Всякая курица обратилась. Пензинформ не стыдно тиражировать обращения черт знает кого?

Гость||

Чота творится не ладное в русском государстве... Пока путин, лобызается с последним диктатором европы, а, казалось бы проправительственные, сми, пиарят избранную президентшу Беларуси...

Гость||

Гость писал(a):

нам-бы такую
в шумном зале ресторана - именно она, золотая ручка -воровка в законе, будет танцювати вас

Гость||

Гость писал(a):

сми, пиарят избранную президентшу Беларуси...
не пиарят, а держат нос по ветру (флюгеры). но и позицию страуса занимать - зачем? на её примере очень даже любопытно препарировать рецепты западных фашистов на предмет съесть Россию оптом и в розницу

Гость||

Белорусия последний оплот социализма. Навалились гурьбой, им Белорусия как кость в горле.

Гость||

Гость писал(a):

Белорусия последний оплот социализма. Навалились гурьбой, им Белорусия как кость в горле.
фашисты не простили ЛУКАШЕНКО 9 мая - он единственный достойно отметил этот день. вот вся мразь и возбудилась - как это их, проституток всех мастей, не желают иметь элитой - высшей кастой РБ. таких полно и в хабарОвске понаехало

Гость||

Оплот социализма говоришь, а батька выходит у них маленький Сталин, френч забыл одеть и сапоги всмятку, а трубки нет, искурил до основания , 26годов это вам не трали-вали.

Гость||

Гость писал(a):

на предмет съесть Россию оптом и в розницу
Ты ковидом не болела?

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

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