Тихановская обратилась к россиянам

09.09.2020 | 10:42

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записала обращение к россиянам, где назвала их и белорусов дружественными народами. Видеообращение опубликовано в ее Telegram-канале «Пул Первой».

Тихановская рассказала, почему, по ее мнению, белорусский народ требует ухода Александра Лукашенко с поста президента. Она призвала «не верить пропагандистским СМИ и политикам, утверждающим обратное», заверив, что протесты в стране никогда не были нацелены против России.

«Очень важно не испортить отношения между нашими народами. Белорусы настроены на максимально дружественные отношения со всеми соседями. При, конечно же, сохранении суверенитета собственной страны. Мы, белорусы, очень признательны россиянам, которые поддерживают борьбу белорусского народа за свободу», - сказала Тихановская.

Она отдельно поблагодарила независимых российских журналистов и блогеров за проявленное внимание к ситуации в Белоруссии.

Ранее лидер белорусской оппозиции выразила готовность рассматривать Россию как посредника, если политический кризис в стране не получится преодолеть без международной помощи. Тихановская считает, что революция в Белоруссии не является ни антироссийской, ни антиевропейской. Она также напомнила, что оппозиция не собирается «закрывать границы» с Россией и порывать отношения с соседним государством.

Протесты в Белоруссии продолжаются пятую неделю. Их участники требуют отставки Лукашенко, проведения новых президентских выборов и наказания ответственных за жестокие разгоны демонстрантов. Власти считают, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По мнению Лукашенко, протестующие пытаются действовать в стране по «методичкам цветных революций», ими управляют из Польши, Литвы, Чехии и Украины. Оппозицию обвиняют в попытках совершить государственный переворот.