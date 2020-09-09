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В стране и мире

Прямую линию с Путиным в 2020 году отменили

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Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным в своем традиционном формате в этом году отменена, однако некоторые ее элементы планируется включить в большую пресс-конференцию главы государства в декабре 2020 года. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Как пояснил Песков, из-за сложившихся в этом году условий Владимир Путин «проводит прямую линию уже последние несколько месяцев», поэтому проводить мероприятие в его традиционном формате «было бы излишним».

Представитель Кремля добавил, что в декабрьскую пресс-конференцию попробуют добавить элементы прямой линии, которые могли бы позволить главе государства «получить обратную связь от граждан из различных регионов».

Ранее Песков заявлял, что прямая линия с президентом в этом году состоится после 1 июля, а точная дата будет объявлена позднее.

В последний раз Путин общался с россиянами в таком формате в июне прошлого года. Тогда состоялась 17-я прямая линия с Владимиром Путиным. Она продлилась более четырех часов и ее посмотрели более 26 миллионов человек. Дольше всего прямая линия длилась в 2013 году - 4 часа 47 минут.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

а кто будет обещать и лапшу вешать

Гость||

Правильно что отменили. Негоже царю на вопросы холопов отвечать))

Гость||

Да и сказать особо нечего.

Гость||

Ну и правильно.Сколько можно врать, пустые обещания давать!Люди устали это слушать,да и рейтинг доверия такое словоблудие не повышает.

Гость||

Лапша импортная кончилась, переход на импортозамещение.

Гость||

Кривуй, прямого у них ничего отродясь не водилось.

Гость||

Лет пять уж как не слушаю.

Гость||

а я ещё и не смотрю))

Гость||

Гость писал(a):

Лапша импортная кончилась, переход на импортозамещение.
Как ни старались, своя выходит толстой и жирной - сваливается...

Гость||

Гость писал(a):

Сколько можно врать, пустые обещания давать!
вы просто нихрена не петрите в постмодернистских инсталляциях и концептуальном флеш-мобе...

Гость||

ничего нового не скажет

Гость||

Онлайн можно было.

Имя: Гость
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