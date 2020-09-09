Прямую линию с Путиным в 2020 году отменили

09.09.2020 | 10:36

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным в своем традиционном формате в этом году отменена, однако некоторые ее элементы планируется включить в большую пресс-конференцию главы государства в декабре 2020 года. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Как пояснил Песков, из-за сложившихся в этом году условий Владимир Путин «проводит прямую линию уже последние несколько месяцев», поэтому проводить мероприятие в его традиционном формате «было бы излишним».

Представитель Кремля добавил, что в декабрьскую пресс-конференцию попробуют добавить элементы прямой линии, которые могли бы позволить главе государства «получить обратную связь от граждан из различных регионов».

Ранее Песков заявлял, что прямая линия с президентом в этом году состоится после 1 июля, а точная дата будет объявлена позднее.

В последний раз Путин общался с россиянами в таком формате в июне прошлого года. Тогда состоялась 17-я прямая линия с Владимиром Путиным. Она продлилась более четырех часов и ее посмотрели более 26 миллионов человек. Дольше всего прямая линия длилась в 2013 году - 4 часа 47 минут.