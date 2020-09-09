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В стране и мире

Названо число новых случаев заражения коронавирусом в России

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В России за последние сутки зарегистрировали 5218 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале во среду, 9 сентября.

Больше всего новых случаев выявили в Москве (642), Санкт-Петербурге (218), а также в Московской (164), Нижегородской (159) и Ростовской (153) областях. Помимо этого, за последние сутки умерли 142 пациента с коронавирусом, еще 6409 человек полностью выздоровели.

Таким образом, всего с начала пандемии число заразившихся коронавирусом россиян составило 1 041 007. Инфекция проникла во все 85 регионов страны. Из общего числа заболевших COVID-19 18 135 человек умерли, еще 856 458 - полностью выздоровели.

Ранее профессор Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова заявила, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V», о регистрации которой было объявлено 11 августа, не является окончательным решением. По ее словам, дело в том, что вакцина способствует выработке иммунитета, равного тому, который возникает у заразившихся COVID-19 после выздоровления. «А нам для эффективной борьбы с коронавирусом нужен иммунитет, который превышает его», - пояснила специалист. Разработчики второй вакцины от коронавируса, созданием которой занимается центр «Вектор», в свою очередь, предполагают, что препарат обеспечит необходимый уровень антител минимум на один эпидемический сезон.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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