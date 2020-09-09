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В стране и мире

Марию Колесникову арестовали и доставили в СИЗО

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Лидера белорусской оппозиции Марию Колесникову арестовали сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщает Tut.by.

В настоящее время она находится в СИЗО №1 на улице Володарского в Минске.

«Руководитель следственной группы главного следственного управления Следственного комитета [Александр] Василюк позвонил мне и уведомил, что она арестована. Предложил привезти передачу», - сообщил журналистам отец оппозиционного политика Александр Колесников.

Ранее штаб бывшего претендента на пост президента Виктора Бабарико сообщил, что из нескольких анонимных источников поступила информация о нахождении Колесниковой в Мозырском пограничном отряде. В Координационном совете добавили, что адвокаты пытаются выяснить ее местонахождение.

Вместе с тем неизвестные в гражданской одежде и масках пришли в дом Колесниковой на проспекте Независимости в Минске. По их словам, в квартире политика проводятся «следственные действия», характер которых они «не уполномочены комментировать».

7 сентября в центре Минска неизвестные посадили Колесникову в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении. На следующий день власти заявили, что она пыталась покинуть страну, но была задержана. Вскоре стало известно, что Колесникова не дала вывезти себя из страны и для этого порвала свой паспорт. Президент Александр Лукашенко посчитал, что она собиралась бежать из страны, но ее выбросили из машины собственные соратники.

Из семи членов президиума Координационного совета шесть либо задержаны, либо находятся за пределами Белоруссии. На свободе остается писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Куда Европа смотрит....... ) это же чистейшей воды произвол и ватная вакханалия.......

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Президент Александр Лукашенко
Народ не готов воспринимать этого уродца как президента.Пусть убирается сам.Пока не поздно.

Гость||

Каддафи с Чаушеску уже чайник поставили....... ) ждут недождутся когда уже.......

Гость||

Сейчас ватный режим особенно сильно кочевряжится и буйствует, но это его предсмертные конвульсии.

Гость||

Насильно затолкали а автомобиль, попытались вывезти на территорию Украину. Однако, поскольку Колесникова порвала паспорт, планы по инсценировке побега сорвались. Но батька и его клевреты все равно ломают дешевую комедию.

Гость||

Гость писал(a):

Куда Европа смотрит....... )
И не говори, кума!

Гость писал(a):

Народ не готов воспринимать этого уродца как президента.Пусть убирается сам.Пока не поздно.
А народ работает и не догадывается об этом.

Гость||

Гость писал(a):

Куда Европа смотрит....... ) это же чистейшей воды произвол и ватная вакханалия.......
любуется французскими жилетами, каталонскими ежемесячными голосованиями и т.п.. и - собственно говоря - если гость в доме у хозяина хулиганит-насилует-убивает - это не есть норма (даже если он сосед-коллега-родня)

Гость||

Гость писал(a):

Каддафи с Чаушеску уже чайник поставили....... ) ждут недождутся когда уже.......
а ваши сколько мадам клико выпили вместе

с несунами цивилизацию в СССР - и цифры такой трудно подобрать. кстати, русский чай в горле комом становиться и мошенникам от "борьбы" типа карнавального

Гость||

Гость писал(a):

Кто работает? Хотя бы новости смотри.
Смотрю, ситцевый ты наш. И не только российские, вежливый ты наш.

Гость||

Гость писал(a):

быть обманутыми....... ) искренне радуясь своей безмозглости и беспортошности........
вот - вам на блюдечке с голубой каёмочкой такая пруха. но вы и тут недовольны. или что знаете ДРУГОЕ?

Гость||

Круто. Пластинку заело?

Гость||

Польских кровей будет.

Гость||

Вау! Какой стиль! Я же говорю, голубая кровь!

Гость||

Гость писал(a):

Вау! Какой стиль! Я же говорю, голубая кровь!
Мистер Петрушка....... ) май деар рашн долл.......а почему бы вам не заплатить ну скажем пару баксов за использование нашего американского "вау"........

Гость||

А заплатить пару рупий за использование нашего русского веб-ресурса пиндосским жителем? Никак?

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Имя: Гость
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