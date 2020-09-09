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В стране и мире

Еще один популярный пляжный курорт объявил о готовности пускать россиян

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Консульство и визовые центры Болгарии готовы начать работу по выдаче виз россиянам сразу после разрешения властей России на возобновление авиасообщения. Об этом во вторник, 8 сентября, сообщила министр туризма Болгарии Марияна Николова, передает «Интерфакс».

«Мы намерены возобновить турпоток из России, я верю, что это произойдет максимально скоро. (...) В июне Болгария открыла границы для туристов из почти всех европейских государств, не требуя обязательного ПЦР-теста или соблюдения карантина», - сказала Николова в ходе международной туристической выставки «Отдых-2020».

Она отметила, что болгарские авиавласти уже сообщили о готовности возобновить сообщение с Россией при получении соответствующего разрешения. Органы здравоохранения популярного пляжного курорта приняли все необходимые меры, чтобы туристы могли провести отпуск «без риска заражения коронавирусом», подчеркнула министр.

Николова добавила, что в прошлом году Болгарию посетили рекордные 9,3 миллиона иностранных туристов, в том числе 450 тысяч россиян. В этом году для привлечения туристов будет проведен болгаро-российский форум, основной темой которого станет оздоровительный туризм после пандемии коронавируса.

Ранее стало известно о намерении Марокко открыть свои границы для иностранцев, в том числе российских туристов. Режим чрезвычайного положения в стране снимается с 10 сентября, после чего в Марокко можно прилететь с пересадкой. Прямого авиасообщения из России в африканское государство пока нет.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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