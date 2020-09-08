В России захотели сделать 31 декабря выходным

08.09.2020 | 10:28

Минтруд России захотел сделать выходным 31 декабря 2021 года, которое в следующем году выпадает на пятницу, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

Согласно подготовленному ведомством проекту постановления правительства о переносе выходных дней в будущем году, новогодние праздники в 2021-м предлагается растянуть на десять дней - с 1 по 10 января, а майские - с 1 по 3 и с 8 по 10 мая, в сумме шесть дней. Весной дополнительные выходные также будут 21-23 февраля и 6-8 марта, летом - 12-14 июня, осенью - 4-7 ноября.

В Минтруде отметили, что обновленный график дней отдыха составлялся с учетом интересов граждан и различных организаций, и это «позволит более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни».