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В стране и мире

Россиянам задумали раздать деньги на аренду жилья

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В России задумали создать единый социальный жилищный фонд для людей, числящихся в очереди на улучшение жилищных условий. Наиболее нуждающимся очередникам из фонда будут раздавать жилье по договору найма помещений. При этом они смогут получать субсидии, чтобы оплачивать аренду. Соответствующие изменения планируется внести в Жилищный кодекс, рассказала «Российской газете» заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию Светлана Разворотнева.

Как отметила Разворотнева, в настоящее время около 4 миллионов российских семей стоят в очереди за жильем на протяжении 20 лет и более. В помощь тем, кто остро нуждается в крыше над головой, предлагается создать единый портал, где можно будет увидеть свой статус в очереди, какие есть на выбор квартиры в регионе проживания. При выборе подходящего варианта высветится цена аренды и размер предоставляемой субсидии.

Претендовать на госпомощь смогут граждане с низкими доходами, которые не в состоянии самостоятельно оплачивать аренду. Деньги можно будет направить на наем как социального, так и частного жилья. «Этот гибкий механизм даст возможность получить временное жилье тем, кто оказался в критической ситуации. По крайней мере, для детей-сирот эту проблему можно будет быстро решить», - заявила изданию Светлана Разворотнева.

Авторы инициативы полагают, что инвесторы охотно предоставят объекты для социального жилищного фонда, так как ставки аренды будут приравнены к рыночной стоимости.

Ранее, в августе, стало известно, что отношение россиян к своему жилью существенно изменилось в негативную сторону. Почти 60 процентов хотят изменить жилищные условия. Уровень недовольства возрос из-за почти трех месяцев вынужденной самоизоляции.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Бла-бла-бла

Гость||

и снова фонд а вот фот кап.ремонта добровольный или нет а этот фонд будет какой?

Имя: Гость
Комментарий:

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