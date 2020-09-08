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В стране и мире

Первую партию российской вакцины от коронавируса выпустили в гражданский оборот

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Первая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» выпущена в гражданский оборот. Об этом сообщили в Минздраве России, передает РИА Новости.

По утверждению ведомства, препарат «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»), разработанный НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, в ближайшее время будет доставлен в регионы.

О регистрации первой в мире вакцины от коронавируса, произведенной в России, 11 августа объявил президент Владимир Путин. Препарат назвали «Спутник V». Его производство запустили 15 августа. Первыми будут привиты медики и граждане из групп риска, а примерно в середине сентября начнется массовая вакцинация россиян.

Ранее директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург предсказал, что в случае успешного проведения массовой вакцинации пандемия коронавируса закончится в России летом следующего года. По его словам, масштабы производства позволят за 12 месяцев произвести 80 миллионов доз вакцины.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Включил смеха ради ватное тв...... ) а там......

они рекламируют "арбидол" в качестве ЭФФЕКТИВНОГО СРЕДСТВА ОТ ВИРУСОВ........

Гость||

Гость писал(a):

Включил смеха ради ватное тв...... ) а там......

они рекламируют "арбидол" в качестве ЭФФЕКТИВНОГО СРЕДСТВА ОТ ВИРУСОВ........

Арбидол это торговая марка.Фармакологическое название этого безусловно полезного препарата ФУФЛОМИЦИН.

Имя: Гость
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