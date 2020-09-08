Лукашенко допустил проведение досрочных президентских выборов

08.09.2020 | 15:21

Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил проведение в стране досрочных выборов главы государства. Об этом сообщил в своем Telegram-канале главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян, который вместе с другими российскими журналистами взял интервью у белорусского лидера.

«Мы готовы провести реформу конституции, после этого не исключаю досрочных президентских выборов», - процитировал Бабаян слова Лукашенко «близко к тексту».

17 августа Лукашенко на встрече с бастующими работниками Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) заявил, что новые выборы в Белоруссии возможны, но только после того, как появится новая конституция. «Нам надо принять новую конституцию, что вы и хотели, и даже альтернативщики не были против», - сказал он и отметил, что в таком случае готов разделить свои полномочия. При этом Лукашенко выступил против возврата к конституции 1994 года.

В Белоруссии пятую неделю продолжаются протесты. Граждане требуют отставки руководства страны, проведения новых выборов, освобождения всех задержанных и наказания силовиков за применение насилия против демонстрантов.