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В стране и мире

Ефремова признали виновным в смертельном ДТП на Садовом кольце

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Актер Михаил Ефремов признан виновным в смертельном ДТП на Садовом кольце в центре Москвы. Об этом во вторник, 8 августа, со ссылкой на судью Пресненского суда Москвы Елену Абрамову сообщает ТАСС.

8 сентября Пресненский суд Москвы оглашает приговор по делу о смертельном ДТП, в совершении которого обвиняется Ефремов. Действия актера квалифицированы по пункту «а» части 4 статьи 264 («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека») УК РФ.

Минимальное наказание по этой статье составляет 5, максимальное — 12 лет лишения свободы. Прокурор запросил для Ефремова 11 лет лишения свободы. На протяжении судебного процесса обвиняемый отрицал свою вину в гибели курьера Сергея Захарова, но на последнем заседании сознался в содеянном.

Накануне, 7 августа, бывший криминальный авторитет, ныне пенсионер Михаил Орский посоветовал Ефремову, как правильно вести себя на зоне и «отсохнуть» от водки.

Смертельное ДТП произошло вечером 8 июня. Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем своего автомобиля, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого погиб. Ефремов сначала покаялся в содеянном, а затем заявил, что не помнит о произошедшем. Позже он объяснил признание вины в смертельной аварии похмельем. Во время следствия и суда артист находился под домашним арестом.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Алкоголика Ефремова признали виновным.

Гость||

Ну хоть сознался и то хорошо

Гость||

Ефремова естественно признали виновным.

Гость||

Адвокат хорошо поднасрал ему,надолго уедет.

Гость||

Гость писал(a):

Адвокат хорошо поднасрал ему,надолго уедет.
Да уж, за 11 лямов теперь ему влепят вместо пятака десяточку

Гость||

Гость писал(a):

надолго уедет.
пострадавший скончался в больнице. положительная характеристика 5 годиков поселка и то это максимум

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
надолго уедет.
пострадавший скончался в больнице. положительная характеристика 5 годиков поселка и то это максимум
У тебя старая информация. В начале года наказание за пьяное ДТП с трупами ужесточили до 12лет

Имя: Гость
Комментарий:

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