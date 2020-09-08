Сетевое издание|18+|Вторник|8 сен 2020|13:06
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+27oC
+28oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+17oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Ефремова посадили за смертельное ДТП на Садовом кольце

Печать

Актер Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП на Садовом кольце в центре Москвы, приговорен к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Об этом во вторник, 8 сентября, со ссылкой на судью Пресненского суда Москвы Елену Абрамову сообщает ТАСС.

Ефремов признан виновным по пункту «а» части 4 статьи 264 («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека») УК РФ.

Минимальное наказание по этой статье составляет 5, максимальное — 12 лет лишения свободы. Пресненский суд Москвы, оглашая приговор по делу Ефремова, указал на его пьяное состояние в момент совершения преступления.

На оглашение приговора в Пресненский суд Москвы актер приехал без вещей: в руках артиста была только папка с документами. Группа поддержки встречала его у здания суда выкриками «Миша не виноват».

Прокурор просил для Ефремова 11 лет лишения свободы. При этом адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявлял, что его подзащитному грозит от шести до восьми лет колонии общего режима. На последнем заседании суда Ефремов признал вину в смертельном ДТП.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте